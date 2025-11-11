Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Хейли Бибер показала, как выглядит в бикини

Хейли Бибер показала, как выглядит в бикини
Хейли Бибер
Комментарии

Модель сфотографировалась на берегу океана. Хейли Бибер с семьёй отправилась на отдых. Яркими кадрами из путешествия она делится в социальных сетях.

Для дня на пляже Хейли выбрала зелёное бикини на завязках. Дополнением лука стала сиреневая бандана. Многим поклонникам этот образ напомнил нулевые, когда на пике популярности были подобные платки.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Из личного архива Хейли Бибер

«Вернула 2003-й», «Мода циклична, а с такой идеальной фигурой носить можно всё», «Красотка», — пишут пользователи Сети под фото Бибер.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Хайди Клум снялась для обложки глянца в естественном образе
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android