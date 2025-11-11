Хейли Бибер показала, как выглядит в бикини

Модель сфотографировалась на берегу океана. Хейли Бибер с семьёй отправилась на отдых. Яркими кадрами из путешествия она делится в социальных сетях.

Для дня на пляже Хейли выбрала зелёное бикини на завязках. Дополнением лука стала сиреневая бандана. Многим поклонникам этот образ напомнил нулевые, когда на пике популярности были подобные платки.

Хейли Бибер Фото: Из личного архива Хейли Бибер

«Вернула 2003-й», «Мода циклична, а с такой идеальной фигурой носить можно всё», «Красотка», — пишут пользователи Сети под фото Бибер.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Хайди Клум снялась для обложки глянца в естественном образе