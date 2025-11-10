Участие в соревнованиях приняли танцоры от семи лет из разных регионов России. 8 ноября на площадке «Академия» «ВТБ Арены» в Москве прошёл финал танцевального чемпионата FAME TO FLAME.
За звание лучших танцоров чемпионата соревновались участники, победившие на отборочных этапах в Красноярске, Москве и Краснодаре. В судейском составе были признанные в индустрии имена. Среди них – SPELLA, постановщица танца для второго сезона сериала «Уэнсдей», и хореограф K-pop артистов Red Velvet, Kwon Eun Bi, Hinata, Hanhae & Taeil.
Также во время финала прошли шоу-кейсы с участниками от именитых хореографов и судей чемпионата – Алексея Мечетного и Александра Тронова.
Победители и призёры чемпионата FAME TO FLAME
- Дети (первое место) – Арина Митрошкина, 10 лет, Санкт-Петербург
- Дети (второе место) – Варвара Охремчук, 11 лет, Симферополь
- Дети (третье место) – Лиза Броневицкая, 11 лет, Екатеринбург
- Юниоры (первое место) – Влада Андреева, 15 лет, Тула
- Юниоры (второе место) – команда «Рисияне», Ростов-на-Дону
- Юниоры (третье место) – команда THUNDER, Красноярск
- Взрослые (первое место) – Люба Гаврилец и Ася Ильина, Москва
- Взрослые (второе место) – Диана Горбункова, Краснодар
- Взрослые (третье место) – MW, Москва
Чемпионат завершился баттлом 5 to win, где пятеро танцоров соревновались за денежный приз. Его победителем стал Nix1one из Ялты. Он забрал пятикратную призовую сумму.
