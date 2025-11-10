Участие в соревнованиях приняли танцоры от семи лет из разных регионов России. 8 ноября на площадке «Академия» «ВТБ Арены» в Москве прошёл финал танцевального чемпионата FAME TO FLAME.

За звание лучших танцоров чемпионата соревновались участники, победившие на отборочных этапах в Красноярске, Москве и Краснодаре. В судейском составе были признанные в индустрии имена. Среди них – SPELLA, постановщица танца для второго сезона сериала «Уэнсдей», и хореограф K-pop артистов Red Velvet, Kwon Eun Bi, Hinata, Hanhae & Taeil.

Также во время финала прошли шоу-кейсы с участниками от именитых хореографов и судей чемпионата – Алексея Мечетного и Александра Тронова.

Победители и призёры чемпионата FAME TO FLAME

Дети (первое место) – Арина Митрошкина, 10 лет, Санкт-Петербург

Дети (второе место) – Варвара Охремчук, 11 лет, Симферополь

Дети (третье место) – Лиза Броневицкая, 11 лет, Екатеринбург

Юниоры (первое место) – Влада Андреева, 15 лет, Тула

Юниоры (второе место) – команда «Рисияне», Ростов-на-Дону

Юниоры (третье место) – команда THUNDER, Красноярск

Взрослые (первое место) – Люба Гаврилец и Ася Ильина, Москва

Взрослые (второе место) – Диана Горбункова, Краснодар

Взрослые (третье место) – MW, Москва

Чемпионат завершился баттлом 5 to win, где пятеро танцоров соревновались за денежный приз. Его победителем стал Nix1one из Ялты. Он забрал пятикратную призовую сумму.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.