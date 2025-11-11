Врач рассказал, работают ли диеты по группе крови

Нужно ли составлять меню, основываясь на своей группе крови? Такие диеты являются классическим примером псевдонауки, рассказал aif.ru доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день не существует серьёзных научных доказательств, подтверждающих связь группы крови с необходимостью особого рациона, предрасположенностью к заболеваниям или чертами характера.

Группа крови не влияет на то, как пищеварительная система усваивает белки, жиры или углеводы. Эффективность таких диет, если она и наблюдается, обычно связана с общим оздоровлением рациона и сокращением потребления обработанных продуктов — а не с соответствием группе крови, пояснил Трахтман.

Аналогичным мифом врач назвал и японскую теорию «кецу-еки-гата», которая приписывает людям с разной группой крови определённые темпераменты. По его словам, это культурный феномен, аналогичный гороскопам. На характер человека влияют генетика, воспитание и среда, но не антигены в крови.

