Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказал, работают ли диеты по группе крови

Врач рассказал, работают ли диеты по группе крови
Работают ли диеты по группе крови
Аудио-версия:
Комментарии

Нужно ли составлять меню, основываясь на своей группе крови? Такие диеты являются классическим примером псевдонауки, рассказал aif.ru доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день не существует серьёзных научных доказательств, подтверждающих связь группы крови с необходимостью особого рациона, предрасположенностью к заболеваниям или чертами характера.

Группа крови не влияет на то, как пищеварительная система усваивает белки, жиры или углеводы. Эффективность таких диет, если она и наблюдается, обычно связана с общим оздоровлением рациона и сокращением потребления обработанных продуктов — а не с соответствием группе крови, пояснил Трахтман.

Аналогичным мифом врач назвал и японскую теорию «кецу-еки-гата», которая приписывает людям с разной группой крови определённые темпераменты. По его словам, это культурный феномен, аналогичный гороскопам. На характер человека влияют генетика, воспитание и среда, но не антигены в крови.

Читайте также:
Врач назвала самую полезную в мире диету

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android