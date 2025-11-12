Диетолог предупредила об опасности семян чиа для кишечника

Полезные семена чиа, ставшие популярным суперфудом, при неправильном употреблении могут нанести серьёзный вред здоровью и даже спровоцировать острую кишечную непроходимость. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист пояснила, что основная опасность возникает при употреблении семян в сухом виде и без достаточного количества жидкости. Попадая в пищеварительную систему, они активно впитывают влагу и могут сильно разбухнуть, что способно привести к нарушению проходимости кишечника.

«Неправильное приготовление семян чиа, в частности употребление в сухом виде, может привести к острой кишечной непроходимости. Кроме того, их приём может вызывать вздутие, газообразование, запор или диарею при употреблении без достаточного количества жидкости», — предупредила Елена Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что чиа — это добавка к рациону, а не основной продукт. Рекомендуемая суточная доза не должна превышать одной-полутора столовых ложек.

Чтобы извлечь из семян максимум пользы и избежать рисков, их необходимо правильно готовить. Цельные семена часто проходят через желудочно-кишечный тракт непереваренными, поэтому эксперт советует измельчать их непосредственно перед употреблением. Также важно помнить, что измельчённые семена нельзя хранить долго — их нужно съесть сразу.

