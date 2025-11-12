Скидки
Lifestyle

Диетолог предупредила об опасности семян чиа для кишечника

Диетолог предупредила об опасности семян чиа для кишечника
Риски семян чиа для кишечника
Полезные семена чиа, ставшие популярным суперфудом, при неправильном употреблении могут нанести серьёзный вред здоровью и даже спровоцировать острую кишечную непроходимость. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист пояснила, что основная опасность возникает при употреблении семян в сухом виде и без достаточного количества жидкости. Попадая в пищеварительную систему, они активно впитывают влагу и могут сильно разбухнуть, что способно привести к нарушению проходимости кишечника.

«Неправильное приготовление семян чиа, в частности употребление в сухом виде, может привести к острой кишечной непроходимости. Кроме того, их приём может вызывать вздутие, газообразование, запор или диарею при употреблении без достаточного количества жидкости», — предупредила Елена Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что чиа — это добавка к рациону, а не основной продукт. Рекомендуемая суточная доза не должна превышать одной-полутора столовых ложек.

Чтобы извлечь из семян максимум пользы и избежать рисков, их необходимо правильно готовить. Цельные семена часто проходят через желудочно-кишечный тракт непереваренными, поэтому эксперт советует измельчать их непосредственно перед употреблением. Также важно помнить, что измельчённые семена нельзя хранить долго — их нужно съесть сразу.

