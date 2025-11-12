Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть борщ

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть борщ
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть борщ
Аудио-версия:
Комментарии

Классический борщ, одно из самых популярных блюд в русской и украинской кухнях, может быть противопоказан при ряде хронических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила нутрициолог Наталья Чаевская.

По словам специалиста, от употребления борща стоит воздержаться людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка, а также при наличии камней в почках и желчном пузыре. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше минимизировать употребление супа, если в его составе много соли или присутствуют копчёности, добавила нутрициолог.

Эксперт подчеркнула, что потенциальный вред блюда зависит от умеренности его потребления и качества ингредиентов. Для приготовления максимально полезного борща важно выбирать свежие, качественные овощи.

Читайте также:
В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальную свёклу для борща и винегрета

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android