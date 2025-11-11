Терапевт раскрыла неожиданную пользу глинтвейна

С наступлением холодов популярный согревающий напиток может принести не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава МО Анастасия Лозикова.

По словам эксперта, целебные свойства напитка связаны с его основой — красным вином, которое богато антиоксидантами. «Эти соединения способствуют нейтрализации свободных радикалов, поддерживают эластичность сосудистой стенки и, по данным ряда исследований, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила Лозикова.

Добавляемые в глинтвейн пряности — корица, гвоздика, имбирь — усиливают его положительный эффект. Они обладают иммуномодулирующим и антимикробным действием, а имбирь дополнительно стимулирует кровообращение, помогая согреться при переохлаждении.

Однако врач подчеркнула, что полезным напиток остаётся только в умеренных количествах. Безопасной дозой она назвала не более 100-150 мл. «При регулярном или чрезмерном употреблении спиртное, напротив, повышает риск гипертонии, заболеваний печени и нарушений обмена веществ», — предупредила терапевт.

Глинтвейн категорически противопоказан при острых воспалительных процессах, температуре, болезнях печени и желудка, диабете, гипертонии, беременности, а также детям и водителям.

Читайте также: Эксперт раскрыла пользу разных видов мяса

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.