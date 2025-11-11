Спортивная конференция «Когда я в спорте» пройдёт в Москве 14 и 15 ноября

Пространство «Весна» станет экспертной площадкой в сфере спорта. Ключевыми темами конференции будут: улучшение качества жизни, детский спорт, личностный рост, технологии и тренды в массовом спорте. Спикерами выступят эксперты и коучи, блогеры, предприниматели, врачи и нутрициологи.

14 ноября – день профессионального сообщества. В частности, речь пойдёт о построении личного бренда, карьере в сфере спорта, использовании искусственного интеллекта и digital-решений и многом другом. Также состоятся паблик-токи, сессии и дискуссии.

15 ноября – фестивальный день. Запланированы общие сессии, паблик-токи, лекции, групповые тренировки, розыгрыши призов и многое другое. Гостей также ждут розыгрыши, подарки, активности от партнёров мероприятия и насыщенная культурная программа.

Отдельной частью конференции станет спортивная программа – принять участие в тренировках можно будет прямо на площадке. В течение всего дня будут проходить тренировки по йоге, зумбе, растяжке и фитнесу.

