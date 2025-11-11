Скидки
Названа причина, по которой женщины предпочитают мыться в очень горячей воде

Аудио-версия:
Причиной всему – физиология. Американский хирург Зак Тёрнер объяснил, почему женщины предпочитают мыться в очень горячей воде. По словам врача, это связано с медленным метаболизмом и количеством жира в организме.

Тёрнер подчеркнул, что женщины чаще мужчин чувствуют холод и мёрзнут. По этой причине они настраивают воду во время принятия душа или ванны на несколько градусов выше. Однако в некоторых случаях всё происходит совершенно наоборот.

Гормон эстроген может вызывать расширение кровеносных сосудов, из-за чего женщинам становится очень жарко, и они могут предпочесть мыться в прохладной воде, — сказал эксперт.

Врач-эндокринолог назвала тревожные симптомы гормонального сбоя
