Названа причина, по которой женщины предпочитают мыться в очень горячей воде

Причиной всему – физиология. Американский хирург Зак Тёрнер объяснил, почему женщины предпочитают мыться в очень горячей воде. По словам врача, это связано с медленным метаболизмом и количеством жира в организме.

Тёрнер подчеркнул, что женщины чаще мужчин чувствуют холод и мёрзнут. По этой причине они настраивают воду во время принятия душа или ванны на несколько градусов выше. Однако в некоторых случаях всё происходит совершенно наоборот.

Гормон эстроген может вызывать расширение кровеносных сосудов, из-за чего женщинам становится очень жарко, и они могут предпочесть мыться в прохладной воде, — сказал эксперт.

