Учёные нашли простой способ улучшить работу мозга всего за неделю

Всего семь дней интенсивной медитации меняют мозг и биохимию крови. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Их исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

В эксперименте приняли участие 20 добровольцев, которые прошли семидневный ретрит. Программа включала не только медитацию, но и комплексный подход «мозг-тело»: когнитивное переосмысление и открытые плацебо-техники, когда положительный эффект достигается за счёт веры и вовлечённости.

Обследование с помощью функциональной МРТ после ретрита показало значительные изменения в активности мозга. Снизилась работа сетей, отвечающих за саморефлексию и эмоциональный контроль, а сам мозг начал функционировать более целостно и гибко. Учёные отметили, что эти изменения напоминают эффект от психоделиков, но были достигнуты естественным путём.

Ещё более удивительные метаморфозы произошли на биохимическом уровне. В крови участников вырос уровень белков, связанных с нейропластичностью и ростом нейронов. Клетки мозга начинали быстрее создавать новые отростки. Также организм стал эффективнее использовать энергию и регулировать воспаление. Особо исследователи выделили рост «гормонов счастья» — эндогенных опиоидов, что объясняет чувство глубокого расслабления и благополучия у добровольцев.

«Наши данные показывают, что ум обладает мощным потенциалом в плане влияния на физиологию. Всего за неделю осознанных практик мозг и тело претерпевают глубокие изменения — от метаболизма до активности нейронных сетей», — сказал руководитель исследования Хемал Патель.

