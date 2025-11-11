Скидки
Учёные нашли простой способ улучшить работу мозга всего за неделю

Учёные нашли простой способ улучшить работу мозга всего за неделю
Способ улучшить работу мозга всего за неделю
Всего семь дней интенсивной медитации меняют мозг и биохимию крови. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Их исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

В эксперименте приняли участие 20 добровольцев, которые прошли семидневный ретрит. Программа включала не только медитацию, но и комплексный подход «мозг-тело»: когнитивное переосмысление и открытые плацебо-техники, когда положительный эффект достигается за счёт веры и вовлечённости.

Обследование с помощью функциональной МРТ после ретрита показало значительные изменения в активности мозга. Снизилась работа сетей, отвечающих за саморефлексию и эмоциональный контроль, а сам мозг начал функционировать более целостно и гибко. Учёные отметили, что эти изменения напоминают эффект от психоделиков, но были достигнуты естественным путём.

Ещё более удивительные метаморфозы произошли на биохимическом уровне. В крови участников вырос уровень белков, связанных с нейропластичностью и ростом нейронов. Клетки мозга начинали быстрее создавать новые отростки. Также организм стал эффективнее использовать энергию и регулировать воспаление. Особо исследователи выделили рост «гормонов счастья» — эндогенных опиоидов, что объясняет чувство глубокого расслабления и благополучия у добровольцев.

«Наши данные показывают, что ум обладает мощным потенциалом в плане влияния на физиологию. Всего за неделю осознанных практик мозг и тело претерпевают глубокие изменения — от метаболизма до активности нейронных сетей», — сказал руководитель исследования Хемал Патель.

