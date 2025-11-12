Скидки
Lifestyle

Тренер назвала эффективные способы избавиться от дряблости рук

Как убрать дряблость рук
Аудио-версия:
Комментарии

Важно работать над укреплением трицепсов и мобильностью суставов. Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова рассказала, какие упражнения будут наиболее эффективными в борьбе с дряблостью рук.

Если возможности посещать зал нет, то можно ограничиться доступным для дома инвентарём. Но силовая работа, то есть работа с отягощением, крайне важна, особенно, если женщине за 30, — подчеркнула Юркова.

Эксперт посоветовала обратить внимание на отжимания, горизонтальные и вертикальные тяги, пуловер, жимы от груди и для плечей. Также эффективными упражнениями считаются французский жим, динамические планки, подтягивания в петлях TRX.

Комментарии
