Названы лучшие города мира в 2026 году

По мнению экспертов, там жить комфортнее всего. Аналитики сервиса Resonance Consultancy назвали лучшие города мира в 2026 году. Первое место уже 11-й раз досталось Лондону.

Британская столица получила самые высокие оценки экспертов по всем параметрам. Именно там, согласно данным, лучшая транспортная доступность, уровень развития социальной сферы и богатая культурная жизнь. Второе место получил Нью-Йорк, а третье — Париж.

В десятке лидеров также оказались Токио, Мадрид, Сингапур, Рим, Дубай, Берлин и Барселона.

