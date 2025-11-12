Врач рассказала, когда есть на ночь полезно

Популярное убеждение о вреде приёма пищи после 18:00 является мифом, не имеющим научного обоснования. Об этом заявила врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

По словам эксперта, ключевое правило для здорового пищеварения — завершать последний приём пищи не позже, чем за три часа до отхода ко сну.

«После шести можно и нужно есть. Но для нормализации пищеварения желательно делать последний приём пищи не позднее чем за три часа до сна. Нет двух одинаковых организмов, поэтому рекомендации по режиму питания часто носят индивидуальный характер», — пояснила Ладыгина.

Врач рассказала, когда лёгкий перекус перед сном не только допустим, но и полезен. Так, людям с падением уровня сахара можно съесть одно-два варёных яйца или горсть орехов, чтобы избежать пробуждений по ночам. Кормящим женщинам также рекомендуется включить дополнительный приём пищи для поддержания питательности молока.

Что касается ужина,, по словам Ладыгиной, идеальным вариантом является белковое блюдо с некрахмалистыми овощами, например, рыба с зелёным салатом или мясо с тушёными овощами. При этом общий объём порции не должен превышать 350 граммов.

