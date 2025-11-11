Скидки
Lifestyle Новости

Сомнолог рассказала о рисках приёма снотворных при бессоннице

Риски приёма снотворных при бессоннице
В России вырос спрос на снотворные препараты — за год он увеличился на 60%. Такую статистику раскрыла врач-сомнолог Елена Царёва.

Специалист отметила, что основными причинами нарушений сна стали тревожность, использование гаджетов перед сном и стресс. «При тревоге уровень кортизола и даже адреналина может быть повышен, тонус симпатической нервной системы увеличивается. При повышении этих нейромедиаторов человек испытывает тревогу, повышенное сердцебиение, а это факторы бодрствования, и, соответственно, он не может заснуть», — пояснила Царёва.

Эксперт предупредила об опасностях бесконтрольного приёма снотворных препаратов. Среди возможных побочных эффектов — ухудшение самочувствия, прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний и даже остановка дыхания во сне. Особую опасность представляет развитие зависимости, когда человек самостоятельно увеличивает дозировки.

Снотворные можно использовать только короткий промежуток времени — максимум три-семь дней, и только при острой бессоннице, которая длится меньше трёх месяцев, подчеркнула специалист.

Для лечения хронической бессонницы врач рекомендует когнитивно-поведенческую терапию, которая работает с привычками, влияющими на сон. Если же зависимость от снотворных уже развилась, избавиться от неё можно с помощью «медикаментозного мостика» под наблюдением психиатра, постепенно снижая дозировку.

