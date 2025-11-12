70-летняя Крис Дженнер поразила Сеть своей моложавой внешностью

5 ноября Крис Дженнер отмечала день рождения, а 11 ноября закатила грандиозную вечеринку по случаю своего юбилея. Среди приглашённых на торжестве была добрая половина Голливуда.

Как и полагается, звездой вечера была сама Крис. Именинница выбрала для праздника роскошное красное платье в пол и длинные чёрные перчатки. Фотографии с вечеринки моментально разлетелись по Сети, а главным поводом для обсуждения стало то, насколько молодо выглядит 70-летняя Дженнер.

Крис Дженнер Фото: Из личного архива Крис Дженнер

«Она точно не перепутала цифры на торте?», «Снимаю шляпу перед косметологом, который сотворил такое», «Когда есть деньги, можно выглядеть на 30 в любом возрасте», — пишут поклонники Крис.

