Простая ежедневная привычка может отсрочить развитие болезни Альцгеймера на годы

Она может стать мощным инструментом в борьбе с деменцией. Речь идёт о регулярной ходьбе. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, даже несколько тысяч шагов в день значительно замедляют накопление вредных белков в мозге и отдаляют появление когнитивных нарушений.

Учёные из больницы Mass General Brigham проанализировали данные 296 пожилых людей без признаков деменции в начале наблюдения. Участники носили шагомеры, а их мозговая активность и уровень патологических белков — бета-амилоида и тау — отслеживались с помощью ПЭТ-сканирования.

Результаты показали чёткую зависимость: у физически активных людей с высоким риском развития болезни Альцгеймера (повышенным уровнем бета-амилоида) когнитивный спад происходил гораздо медленнее. Причём от 3000 до 5000 шагов в день задерживали развитие когнитивных нарушений в среднем на три года, а от 5000 до 7500 шагов обеспечивали задержку симптомов примерно на семь лет.

Учёные подчеркивают, что не обязательно сразу стремиться к высоким спортивным результатам. Даже небольшое, но регулярное увеличение ежедневной активности со временем может привести к положительным изменениям для здоровья мозга.

