Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Простая ежедневная привычка может отсрочить развитие болезни Альцгеймера на годы

Простая ежедневная привычка может отсрочить развитие болезни Альцгеймера на годы
Привычка станет инструментом в борьбе с деменцией
Аудио-версия:
Комментарии

Она может стать мощным инструментом в борьбе с деменцией. Речь идёт о регулярной ходьбе. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, даже несколько тысяч шагов в день значительно замедляют накопление вредных белков в мозге и отдаляют появление когнитивных нарушений.

Учёные из больницы Mass General Brigham проанализировали данные 296 пожилых людей без признаков деменции в начале наблюдения. Участники носили шагомеры, а их мозговая активность и уровень патологических белков — бета-амилоида и тау — отслеживались с помощью ПЭТ-сканирования.

Результаты показали чёткую зависимость: у физически активных людей с высоким риском развития болезни Альцгеймера (повышенным уровнем бета-амилоида) когнитивный спад происходил гораздо медленнее. Причём от 3000 до 5000 шагов в день задерживали развитие когнитивных нарушений в среднем на три года, а от 5000 до 7500 шагов обеспечивали задержку симптомов примерно на семь лет.

Учёные подчеркивают, что не обязательно сразу стремиться к высоким спортивным результатам. Даже небольшое, но регулярное увеличение ежедневной активности со временем может привести к положительным изменениям для здоровья мозга.

Читайте также:
Учёные нашли простой способ улучшить работу мозга всего за неделю

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android