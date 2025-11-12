Учёные объяснили, влияет ли ретроградный Меркурий на жизнь людей

Многие убеждены, что ретроградный Меркурий вызывает проблемы в жизни. Учёные из Пермского Политеха опровергли популярный миф, отметив, что это явление — всего лишь оптическая иллюзия, передаёт URA.RU.

Специалисты объясняют, что ретроградное движение — это обман зрения, который возникает из-за разной скорости движения планет вокруг Солнца. Меркурий облетает светило за 88 дней, а Земля — за 365. Когда наша планета «обгоняет» Меркурий, кажется, что он начинает двигаться назад. Этот эффект похож на то, как при обгоне одного автомобиля другим кажется, что более медленная машина движется назад относительно пейзажа.

«Нет научных данных, подтверждающих влияние видимого положения Меркурия на биохимию мозга, работу нервной системы или эмоциональное состояние человека. Чтобы наблюдать ретроградное движение, нужна неподвижная система отсчёта — созвездия. Необходимо сравнивать точное положение планеты на фоне одних и тех же небесных тел ночь за ночью», — пояснил эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров.

Учёные также подчёркивают, что магнитное поле Меркурия крайне слабое и не достигает Земли. Никакого другого физического воздействия на нашу планету он также не оказывает.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.