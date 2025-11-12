Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Фестиваль «Шерегешфест» пройдёт в Кемеровской области 22 ноября

Фестиваль «Шерегешфест» пройдёт в Кемеровской области 22 ноября
В Кемеровской области пройдёт «Шерегешфест»
Аудио-версия:
Комментарии

Поучаствовать могут все желающие. 22 ноября фестиваль «Шерегешфест» откроет горнолыжный сезон-2025/2026 в Шерегеше Кемеровской области.

Гостей ждут жаркие танцы и радушное гостеприимство, любительские спуски с горы на русских санях, снежные забавы, которые все мы знаем с детства: захват снежной крепости, снежный бой, лепка огромного снеговика, перетягивание каната на льду, снежный лабиринт.

В случае, если погодные условия не позволят провести какие-то из активностей, они могут быть заменены.

Для полного погружения организаторы предлагают поддержать атмосферу — приехать на фестиваль в нарядах в русском стиле. Традиционные узоры на платках, шапки-ушанки, шубы и варежки — смело давайте волю фантазии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Москве прошёл финал танцевального чемпионата FAME TO FLAME
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android