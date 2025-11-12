Фестиваль «Шерегешфест» пройдёт в Кемеровской области 22 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Поучаствовать могут все желающие. 22 ноября фестиваль «Шерегешфест» откроет горнолыжный сезон-2025/2026 в Шерегеше Кемеровской области.

Гостей ждут жаркие танцы и радушное гостеприимство, любительские спуски с горы на русских санях, снежные забавы, которые все мы знаем с детства: захват снежной крепости, снежный бой, лепка огромного снеговика, перетягивание каната на льду, снежный лабиринт.

В случае, если погодные условия не позволят провести какие-то из активностей, они могут быть заменены.

Для полного погружения организаторы предлагают поддержать атмосферу — приехать на фестиваль в нарядах в русском стиле. Традиционные узоры на платках, шапки-ушанки, шубы и варежки — смело давайте волю фантазии.

