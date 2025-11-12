Скидки
Врач-гигиенист назвала главные причины появления сколов и трещин на зубах

Не только механические повреждения могут привести к такой проблеме. Причинами появления трещин и сколов на зубах могут быть стресс и неправильный прикус, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина.

Как отметила специалист, с такой проблемой часто сталкиваются люди, испытывающие постоянное нервное напряжение, а также спортсмены. Даже малозаметные повреждения требуют внимания, поскольку со временем они могут углубляться, вызывая боль и повышенную чувствительность.

«Если вы заметили такие изменения, важно оценить степень повреждения. Малые трещины могут не быть критичными, но всё же они требуют внимания», — пояснила Гришина.

Особое внимание, по словам врача, следует обращать на функциональные изменения. Тревожными сигналами являются затруднённое пережёвывание пищи или болезненные ощущения при попытке укусить что-то твёрдое. Эти симптомы могут указывать на наличие более серьёзных проблем, и при их появлении важно обратиться к стоматологу.

