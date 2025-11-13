«Триатлон на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» пройдёт 22 и 23 ноября

Это уже 6 этап соревнований. 22 и 23 ноября пройдёт «Триатлон на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» на дистанцию «суперспринт». Участвовать можно как индивидуально, так и в командном формате (эстафета).

Спортсменов ждут плавательный этап 300 м в закрытом бассейне на Крестовском острове, этап 8 км на велостанках Tacx Neo 2T, бег на 2 км по беговым дорожкам легкоатлетического манежа.

Лимиты времени:

плавание — 12 минут;

велогонка — 24 минуты;

бег — 16 минут.

Организаторы подготовили для спортсменов весёлую разминку, памятные медали в уникальном дизайне, подарки от организаторов и партнёров.

