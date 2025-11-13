Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Триатлон на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга пройдёт 22 и 23 ноября

«Триатлон на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» пройдёт 22 и 23 ноября
Триатлон в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Это уже 6 этап соревнований. 22 и 23 ноября пройдёт «Триатлон на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» на дистанцию «суперспринт». Участвовать можно как индивидуально, так и в командном формате (эстафета).

Спортсменов ждут плавательный этап 300 м в закрытом бассейне на Крестовском острове, этап 8 км на велостанках Tacx Neo 2T, бег на 2 км по беговым дорожкам легкоатлетического манежа.

Лимиты времени:

  • плавание — 12 минут;
  • велогонка — 24 минуты;
  • бег — 16 минут.

Организаторы подготовили для спортсменов весёлую разминку, памятные медали в уникальном дизайне, подарки от организаторов и партнёров.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Москве прошёл финал танцевального чемпионата FAME TO FLAME
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android