Балерина назвала пять неочевидных упражнений для идеальной осанки

Красивая осанка и грациозная походка — это не вопрос генетики или изнурительных тренировок, а навык осознанного движения, который можно развить в любом возрасте. Как рассказала в беседе с Life.ru балерина Людмила Титова, классические силовые упражнения часто лишь усиливают мышечные зажимы и не учат тело двигаться как единое целое.

По словам эксперта, секрет пластичности кроется в работе с фасциями, развитии проприоцепции (ощущения себя в пространстве) и «перепрошивке» привычных паттернов движения. Балерина раскрыла пять простых и эффективных упражнений, которые не требуют специальной подготовки и помогают телу обрести естественную лёгкость.

«Марионетка». Встаньте удобно и представьте, что за макушку вас тянет вверх невидимая нить. Позвольте позвоночнику вытянуться, а плечам — опуститься вниз под собственным весом. Практикуйте это ощущение в медленной ходьбе по 5—10 минут в день, чтобы разгрузить шею и плечи. «Кошачья походка». Ходите босиком, ставя стопу не с пятки, а с передней части, позволяя движению плавно «раскручиваться» вверх по телу. Руки должны двигаться свободно, вообразите, что вы идёте по тонкому льду. «Медуза». Для снятия зажимов и активации парасимпатической нервной системы слегка согните колени и начните медленно покачиваться из стороны в сторону. Руки и позвоночник при этом должны двигаться мягко и волнообразно. «Противоположности». Это упражнение для нейропластичности: например, делайте правой рукой круговое движение вперёд, а левой — назад. Это выводит тело из автоматизма и улучшает концентрацию. «Тающий лёд». Выберите простое движение и выполняйте его предельно медленно, растягивая на три—пять минут. Эта практика осознанного замедления помогает выявить скрытые зажимы и сформировать естественность движений.

«Красивая осанка и пластичность — это не результат силовых тренировок, а навык внимательного взаимодействия с собственным телом», — заключила Титова.

