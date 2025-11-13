Серия забегов Dub Vertical Four Seasons стартует в Москве 22 ноября

Участников ждёт четыре трейла со своей неповторимой атмосферой, по одному на каждое время года. 22 ноября на территории спорткомплекса «Кант» в Москве стартует серия забегов DAB VERTICAL FOUR SEASONS. Спортсменов и гостей ждут эстафета, индивидуальная гонка на 3, 7, 10 или 14 км с набором высоты от 300 до 700 м и детский старт.

Кроме того, в программе есть эстафета. К участию допускаются команды из четырёх человек, где каждый из спортсменов пробегает по одному кругу. В зачёт идёт суммарное время прохождения трассы всеми членами команды.

Расписание

18:00 — 20:50 — выдача стартовых пакетов в спорткомплексе «Кант», вход №2;

20:00 — старт детского забега;

20:55 — старт эстафеты;

21:00 — общий старт участников;

23:00 — награждение победителей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.