Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Серия забегов Dub Vertical Four Seasons стартует в Москве 22 ноября

Серия забегов Dub Vertical Four Seasons стартует в Москве 22 ноября
Dub Vertical Four Seasons
Аудио-версия:
Комментарии

Участников ждёт четыре трейла со своей неповторимой атмосферой, по одному на каждое время года. 22 ноября на территории спорткомплекса «Кант» в Москве стартует серия забегов DAB VERTICAL FOUR SEASONS. Спортсменов и гостей ждут эстафета, индивидуальная гонка на 3, 7, 10 или 14 км с набором высоты от 300 до 700 м и детский старт.

Кроме того, в программе есть эстафета. К участию допускаются команды из четырёх человек, где каждый из спортсменов пробегает по одному кругу. В зачёт идёт суммарное время прохождения трассы всеми членами команды.

Расписание

  • 18:00 — 20:50 — выдача стартовых пакетов в спорткомплексе «Кант», вход №2;
  • 20:00 — старт детского забега;
  • 20:55 — старт эстафеты;
  • 21:00 — общий старт участников;
  • 23:00 — награждение победителей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Спортивная конференция «Когда я в спорте» пройдёт в Москве 14 и 15 ноября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android