Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Терапевт назвала самые полезные для сердца продукты

Терапевт назвала самые полезные для сердца продукты
Самые полезные для сердца продукты
Аудио-версия:
Комментарии

Для поддержания здоровья сердца важную роль играют калий и магний, а также омега-3 жирные кислоты. О ключевых продуктах, которые должны быть в рационе, рассказала терапевт Оксана Пивоварова.

По словам эксперта, калий служит надёжной защитой от дистрофии миокарда. Восполнить его запасы помогут абрикосы, бананы, земляника, смородина, орехи, печень и молочная продукция жирностью не более 1%. При этом врач призвала учитывать, что некоторые фрукты содержат много сахара, который в избытке вреден для пациентов с сердечными патологиями.

Второй важнейший элемент — магний, отвечающий за эластичность и тонус сосудов. Его источниками являются бобовые, морковь, клубника, авокадо, а также гречневая, овсяная и пшеничная каши.

«Особую роль в метаболизме сердечной мышцы играют омега-3 жирные кислоты. Они улучшают сократительную функцию и снижают уровень «плохого» холестерина», — отметила Пивоварова. Главными источниками омега-3 она назвала лосось, тунец и оливковое масло.

Среди мясных продуктов предпочтение следует отдавать нежирным сортам: говядине, телятине, кролику и курице, обязательно удаляя кожу и подкожный жир. Пряности, как заключила врач, стоит использовать умеренно, так как они могут вызывать нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы.

Читайте также:
Учёные нашли идеальную дозу чая для здоровья сердца

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android