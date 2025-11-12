Терапевт назвала самые полезные для сердца продукты

Для поддержания здоровья сердца важную роль играют калий и магний, а также омега-3 жирные кислоты. О ключевых продуктах, которые должны быть в рационе, рассказала терапевт Оксана Пивоварова.

По словам эксперта, калий служит надёжной защитой от дистрофии миокарда. Восполнить его запасы помогут абрикосы, бананы, земляника, смородина, орехи, печень и молочная продукция жирностью не более 1%. При этом врач призвала учитывать, что некоторые фрукты содержат много сахара, который в избытке вреден для пациентов с сердечными патологиями.

Второй важнейший элемент — магний, отвечающий за эластичность и тонус сосудов. Его источниками являются бобовые, морковь, клубника, авокадо, а также гречневая, овсяная и пшеничная каши.

«Особую роль в метаболизме сердечной мышцы играют омега-3 жирные кислоты. Они улучшают сократительную функцию и снижают уровень «плохого» холестерина», — отметила Пивоварова. Главными источниками омега-3 она назвала лосось, тунец и оливковое масло.

Среди мясных продуктов предпочтение следует отдавать нежирным сортам: говядине, телятине, кролику и курице, обязательно удаляя кожу и подкожный жир. Пряности, как заключила врач, стоит использовать умеренно, так как они могут вызывать нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы.

