Учёные предупредили о рисках мытья сырой курицы

Мытье сырой курицы перед приготовлением не только бесполезно, но и опасно. К такому выводу пришли эксперты австралийского Совета по информированию о пищевой безопасности, выступая в рамках Недели пищевой безопасности.

Как отметил заместитель председателя совета доцент Джулиан Кокс, распространённая практика мытья курицы — это вредный миф. Такое действие способствует распространению вредных бактерий по кухне. По словам эксперта, промышленная переработка уже включает санитарную обработку мяса, а надёжным способом уничтожения бактерий является только тщательная термическая обработка — прожарка до температуры 75 °C в самой толстой части мяса.

Несмотря на предупреждения, исследование показывает, что более половины австралийцев (51%) продолжают мыть целую курицу перед готовкой. Примечательно, что эта практика стала даже более распространённой за последние четыре года.

