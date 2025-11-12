Скидки
Психолог рассказала, почему важно уметь смеяться над собой

Почему важно смеяться над собой
Это отличный способ разгрузить нервную систему. Психолог Юлия Куликова-Цай рассказала, почему важно уметь смеяться над собой. По словам эксперта, таким образом можно отвлечься от внешнего негатива.

Это хороший посыл, потому что возможность позволить себе быть смешным и несуразным и возможность вообще посмеяться над собой — это и есть мотив к тому, что ты любишь жизнь, что ты смотришь на какие-то ситуации жизненные не как на рутину и уничтожающую тебя реальность, а как на что-то действительно дающее возможность, — объяснила психолог.

Куликова-Цай подчеркнула, что умение смеяться над собой — один из видов заботы о себе. Благодаря этому подходу психика остаётся расслабленной и здоровой.

