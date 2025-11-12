Трихолог назвала модную причёску, которая может спровоцировать облысение

Популярные заколки могут спровоцировать тракционную алопецию — выпадение волос из-за постоянного натяжения. Об этом предупредила трихолог Рэйчел Валентайн, отметившая всплеск обращений женщин с повреждениями волос на макушке.

Речь идёт о «крабиках». Специалист объяснила, хотя такие заколки действительно щадяще относятся к волосам по сравнению с резинками, их ежедневное использование в одном и том же месте создаёт точку постоянного напряжения. Это приводит к повторяющейся нагрузке, воспалению волосяных фолликулов, как следствие, к ломкости волос и даже необратимому облысению в области макушки.

Эксперты советуют простой способ минимизировать риски: регулярно менять положение заколки, чередуя высокие, низкие и смещённые пучки, а также периодически ходить с распущенными волосами. Это позволяет распределить нагрузку. Если причёска вызывает болезненные ощущения на коже головы — это явный сигнал немедленно её сменить.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.