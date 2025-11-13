Скидки
Тренер рассказала, как избавиться от ушек на бёдрах

Скорректировать фигуру можно с помощью грамотного тренировочного плана и питания. Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова рассказала, как избавиться от ушек на бёдрах.

Эксперт отметила, что наибольшую эффективность показывают упражнения с акцентом на тазобедренные суставы, голеностоп и поясничный отдел спины. Также стоит обратить внимание на функциональные упражнения с концентрацией на проработку ягодичных мышц.

Многоповторный метод силовых упражнений — отличная методика. При комплексном тренинге первые результаты можно увидеть через один-полтора месяца регулярных занятий спортом и процедур, — сказала Юркова.

