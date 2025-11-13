В Госдуме предложили запретить поднимать цены на авиабилеты в праздники

В парламенте задумались о том, чтобы установить допустимый предельный уровень наценки. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением запретить сильный скачок цен на авиабилеты в периоды государственных праздников.

Считаю необходимым вернуться к рассмотрению предложения о введении комплекса мягких регулирующих механизмов, направленных на снижение ценовой нагрузки на население в праздничные периоды, — говорится в письме.

Кроме того, Лантратова предложила разработать систему ценовых коридоров для бронирования билетов на праздничные даты, обеспечивающие гарантированно выгодные условия покупки за 30-45 дней до вылета.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.