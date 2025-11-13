Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

В Госдуме предложили запретить поднимать цены на авиабилеты в праздники

В Госдуме предложили запретить поднимать цены на авиабилеты в праздники
Цены на авиабилеты могут попасть под регулирование
Аудио-версия:
Комментарии

В парламенте задумались о том, чтобы установить допустимый предельный уровень наценки. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением запретить сильный скачок цен на авиабилеты в периоды государственных праздников.

Считаю необходимым вернуться к рассмотрению предложения о введении комплекса мягких регулирующих механизмов, направленных на снижение ценовой нагрузки на население в праздничные периоды, — говорится в письме.

Кроме того, Лантратова предложила разработать систему ценовых коридоров для бронирования билетов на праздничные даты, обеспечивающие гарантированно выгодные условия покупки за 30-45 дней до вылета.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Финансовый эксперт рассказала, как накопить на отдых
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android