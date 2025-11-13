Психолог объяснила, почему зумеров нужно постоянно хвалить на работе

Причина кроется в том, как росли представители поколения Z. Специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина рассказала, почему молодых сотрудников-зумеров нужно постоянно хвалить.

Во-первых, их так воспитывали. Постоянная похвала, даже если особо не за что. Родители и учителя старались, чтобы у них не падала самооценка, хвалили за любое старание, и в итоге им теперь постоянно нужно, чтобы их замечали и говорили, что они молодцы. Во-вторых, социальные сети, в которых лайки и комментарии – это как знаки признания, тоже внесли вклад, — объяснила эксперт.

Такого же отношения к себе зумеры ждут и в офисе. Эксперт объяснила, что для того, чтобы хорошо работать с молодёжью, нужно немного изменить свой подход. Чаще говорить им, что у них получается хорошо, предлагать учиться новому, ставить понятные цели, но при этом доверять им и уважать их. Важно найти общий язык и понять, что для них важно.

