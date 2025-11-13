Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснила, почему зумеров нужно постоянно хвалить на работе

Психолог объяснила, почему зумеров нужно постоянно хвалить на работе
Почему нужно хвалить зумеров на работе
Аудио-версия:
Комментарии

Причина кроется в том, как росли представители поколения Z. Специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина рассказала, почему молодых сотрудников-зумеров нужно постоянно хвалить.

Во-первых, их так воспитывали. Постоянная похвала, даже если особо не за что. Родители и учителя старались, чтобы у них не падала самооценка, хвалили за любое старание, и в итоге им теперь постоянно нужно, чтобы их замечали и говорили, что они молодцы. Во-вторых, социальные сети, в которых лайки и комментарии – это как знаки признания, тоже внесли вклад, — объяснила эксперт.

Такого же отношения к себе зумеры ждут и в офисе. Эксперт объяснила, что для того, чтобы хорошо работать с молодёжью, нужно немного изменить свой подход. Чаще говорить им, что у них получается хорошо, предлагать учиться новому, ставить понятные цели, но при этом доверять им и уважать их. Важно найти общий язык и понять, что для них важно.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила желание совершать импульсивные покупки
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android