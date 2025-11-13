Учёный рассказал, кому нельзя есть кимчи

Некоторым людям эта закуска может навредить. О возможных рисках её употребления в беседе с URA.RU рассказал учёный Пермского Политеха Валерий Литвинов.

По словам эксперта, уникальность кимчи заключается в бактерии Weissella koreensis. В отличие от привычных славянских солений, эта бактерия синтезирует полисахариды, устойчивые к желудочному соку и обладающие противовоспалительными свойствами. Кроме того, она производит антимикробные вещества, эффективные против таких патогенов, как золотистый стафилококк и сальмонелла.

Однако высокая биоактивность продукта обуславливает и ряд строгих противопоказаний. Кому стоит отказаться от кимчи:

людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за высокого содержания соли;

пациентам с гастритом, язвенной болезнью, изжогой, так как острая и кислая среда может усугубить их состояние;

людям с непереносимостью гистамина, поскольку ферментированные продукты способствуют его накоплению в организме.

Также учёный рекомендует внимательно изучать состав блюда: такие ингредиенты, как анчоусы, креветки и соевый соус, могут вызывать аллергию.

