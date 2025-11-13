Нутрициолог рассказала, чем ужинать, чтобы крепко спать

Правильно подобранный ужин может стать натуральным и эффективным средством для улучшения качества сна. Об этом в беседе с aif.ru рассказала нутрициолог Юлия Хлопова.

Ключом к крепкому сну является аминокислота триптофан — предшественник «гормона сна» мелатонина и «гормона спокойствия» серотонина. Задача ужина — помочь триптофану добраться до мозга. Для этого необходимо сочетать его с правильными продуктами.

Нутрициолог раскрыла секрет ужина для хорошего сна. Во-первых, он должен содержать источники триптофана: индейку, курицу, яйца, творог, йогурт, тофу, чечевицу, рыбу и тыквенные семечки. Также на тарелке должны быть сложные углеводы — бурый рис, киноа, цельнозерновой хлеб или овсянка. Они стимулируют выработку инсулина, который «провожает» триптофан в мозг.

Наконец, на ужин нужно употреблять богатые магнием и калием продукты: шпинат, бананы, авокадо и миндаль. Эти микроэлементы работают как природные релаксанты, расслабляя мышцы и нервную систему.

Между тем вечером следует избегать тяжёлой и жирной пищи, острой еды, а также стимуляторов, таких как кофе и чёрный чай. Под запретом также сахар и быстрые углеводы — они вызывают скачки глюкозы в крови, которые могут прервать сон. Также нужно отказаться от алкоголя, который нарушает структуру сна, делая его поверхностным.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.