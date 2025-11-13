Скидки
Психолог рассказала, как просмотр тру-крайм контента влияет на сон

Подобные ролики могут выступать в качестве средства от бессонницы. Психолог Диана Генварская рассказала, как просмотр тру-крайм-контента влияет на сон. По её словам, видео о преступлениях, как ни странно, успокаивают нервную систему.

Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров — что убирает тревожность и навязчивые мысли. Например, некоторые люди во время депрессии смотрят фильмы ужасов. Через час-два они избавляются от уныния, возвращаясь в реальность, и понимают, что жизнь прекрасна по сравнению с увиденным, — сказала эксперт.

При этом Генварская подчеркнула, что увлекаться тру-краймом точно не стоит. Важно знать меру, а также использовать другие методы расслабления и отдыха, чтобы поддерживать баланс.

