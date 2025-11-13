Скидки
Психологи объяснили, как с лёгкостью достигать трудных целей

Как достигать целей
Всё упирается в уровень ориентированности человека. Психологи из Университета Триера в Германии провели исследование и выяснили, что успешность достижения целей зависит не только от мотивации или времени. Важно уметь переключаться от планирования к реальным действиям.

По данным учёных, с большей долей вероятности желаемого достигнет человек, ориентированный на действие. Как правило, такие люди с лёгкостью переходят с этапа планирования на действия. Особенно это касается стрессовых ситуаций. Другой вариант складывается, когда человек ориентирован на состояние — в этом случае обычно на передний план выходят размышления и сомнения.

Кто поднимется на Эверест? Всё зависит от того, насколько трудной человек считает эту цель. Для «действующих» это очередной вызов, для «задумывающихся» — препятствие, — говорится в результатах исследования.

