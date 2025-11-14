Нутрициолог объяснила, чем опасны магазинные йогурты

Покупные йогурты, позиционируемые как здоровый перекус, могут нанести серьёзный вред организму. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.

По словам эксперта, опасность представляет не сам молочный продукт, а обилие добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей в его составе.

«Сам по себе продукт не виноват. Главный враг — добавленный сахар. Его избыток в организме превращается в триглицериды, те самые «вредные» жиры, которые способствуют росту холестерина», — пояснила Попова.

Она уточнила, что сахар, в частности фруктоза, является прямой дорогой к жировой болезни печени. А сочетание подсластителей с другими искусственными добавками может нарушать микрофлору кишечника, провоцируя вздутие и дисбиоз.

Нутрициолог дала несколько советов по выбору полезного йогурта. Во-первых, нужно обращать внимание на состав: идеально, если в нём только молоко и закваска. Во-вторых, лучше выбрать натуральный йогурт без сахара и добавить дома ягоды, орехи или мёд. В-третьих, следует отдавать предпочтение продукту жирностью 2,5-4,5%, поскольку натуральный жир полезен и дарит ощущение сытости.

Нутрициолог добавила, что долгий срок хранения говорит о консервантах и снижении количества живых бактерий. Поэтому лучше выбирать йогурт со сроком хранения до двух недель.

