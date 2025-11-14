Диетолог предупредила об опасности азиатской кухни для жителей России

Популярная азиатская кухня может нанести серьёзный вред здоровью людей, не привыкших к такой пище с детства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова.

По словам эксперта, регулярное употребление острых блюд нарушает работу пищеварительной системы у тех, кто генетически не адаптирован к такой еде. Особенно опасно это для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Есть такое понятие, как устойчивое питание. Оно распространено в той местности, где родился человек, — пояснила Мизинова. — Представьте, если тот, кто всю жизнь ел хлеб, щи, борщи, каши и овощи, переезжает в Азию, где распространена острая кухня. Сможет ли он нормально усваивать и получать питательные вещества из такой еды? Нет. Пациентам, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, однозначно нельзя есть азиатскую еду».

Диетолог отметила, что дополнительный риск связан с обилием специй, быстрых углеводов и сахара, которые содержатся в лапше и традиционных соусах.

При этом Мизинова уточнила, что эпизодическое употребление таких блюд в небольших количествах здоровыми людьми допустимо «ради эксперимента». Однако регулярное увлечение такой кухней, по словам врача, наносит организму серьёзный вред.

