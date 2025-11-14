Скидки
Диетолог предупредила об опасности азиатской кухни для жителей России

Диетолог предупредила об опасности азиатской кухни для жителей России
Риски азиатской кухни для жителей России
Популярная азиатская кухня может нанести серьёзный вред здоровью людей, не привыкших к такой пище с детства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова.

По словам эксперта, регулярное употребление острых блюд нарушает работу пищеварительной системы у тех, кто генетически не адаптирован к такой еде. Особенно опасно это для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Есть такое понятие, как устойчивое питание. Оно распространено в той местности, где родился человек, — пояснила Мизинова. — Представьте, если тот, кто всю жизнь ел хлеб, щи, борщи, каши и овощи, переезжает в Азию, где распространена острая кухня. Сможет ли он нормально усваивать и получать питательные вещества из такой еды? Нет. Пациентам, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, однозначно нельзя есть азиатскую еду».

Диетолог отметила, что дополнительный риск связан с обилием специй, быстрых углеводов и сахара, которые содержатся в лапше и традиционных соусах.

При этом Мизинова уточнила, что эпизодическое употребление таких блюд в небольших количествах здоровыми людьми допустимо «ради эксперимента». Однако регулярное увлечение такой кухней, по словам врача, наносит организму серьёзный вред.

