Главная Lifestyle Новости

Психолог перечислила правила, соблюдение которых избавит от бессонницы

Психолог перечислила правила, соблюдение которых избавит от бессонницы
Как избавиться от бессонницы
Простые шаги помогут наладить режим и сделать отдых более качественным. Психолог Марина Кузнецова перечислила правила, соблюдение которых избавит от бессонницы. По словам эксперта, важно уделять внимание подготовке комнаты, а также питанию.

Кузнецова посоветовала перед сном хорошо проветривать спальню, принимать освежающий душ, делать дыхательную гимнастику. Последний приём пищи должен быть простым и состоять преимущественно из белка и лёгких жиров.

Я лично убедилась, что бессонница уходит, когда выравнивается питание. Исключите поздний кофе и сладкое, добавьте белки и воду — и организм снова вспоминает, что ночь создана для отдыха, — сказала психолог.

