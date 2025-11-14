Психолог перечислила правила, соблюдение которых избавит от бессонницы

Простые шаги помогут наладить режим и сделать отдых более качественным. Психолог Марина Кузнецова перечислила правила, соблюдение которых избавит от бессонницы. По словам эксперта, важно уделять внимание подготовке комнаты, а также питанию.

Кузнецова посоветовала перед сном хорошо проветривать спальню, принимать освежающий душ, делать дыхательную гимнастику. Последний приём пищи должен быть простым и состоять преимущественно из белка и лёгких жиров.

Я лично убедилась, что бессонница уходит, когда выравнивается питание. Исключите поздний кофе и сладкое, добавьте белки и воду — и организм снова вспоминает, что ночь создана для отдыха, — сказала психолог.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.