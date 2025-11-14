Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эксперт рассказал, как выбрать подарки на Новый год с помощью нейросетей

Важно правильно составить запрос для нейросети. Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов рассказал Life.ru, как с помощью чат-бота выбрать подарки для близких.

По словам эксперта, главное в этом вопросе — предоставить машине полноценный развёрнутый запрос. Например, стоит указать возраст, профессию и увлечения человека, которому вы планируете сделать подарок.

Не пишите просто: «Посоветуй подарок маме». Это всё равно что сказать повару: «Приготовь что-нибудь». Сформулируйте запрос так: «Маме 62 года, недавно вышла на пенсию, всю жизнь работала бухгалтером. Любит порядок, но жалуется, что в квартире некуда деть вещи. Увлекается комнатными растениями, но постоянно забывает их поливать. В прошлом году дарили вазу — она пылится в шкафу. Бюджет — 5000 рублей». Чем больше деталей — тем точнее попадание, — объяснила эксперт.

