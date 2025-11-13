Дерматовенеролог раскрыла правила идеального ухода за кожей поздней осенью

Поздняя осень — время, когда кожа становится особенно уязвимой из-за холода, ветра и сухого воздуха в помещениях. Врач-дерматовенеролог Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Мария Хворова рассказала Life.ru, как правильно ухаживать за кожей в этот период и на что обратить особое внимание.

По словам специалиста, осенью пациенты часто жалуются на сухость, обезвоженность, тусклый цвет лица и усилившуюся пигментацию. «Проблемы с кожей — это часто следствие внутренних изменений в организме», — подчёркивает Хворова.

Врач рассказала, на что обратить внимание поздней осенью.

Проверка родинок. Осень — идеальное время для визита к дерматоонкологу. После летнего отпуска важно проверить родинки на предмет изменений, чтобы исключить риск меланомы. Борьба с пигментацией. Пигментные пятна — не просто косметический дефект, а возможный симптом внутренних нарушений. Для коррекции врач может назначить пилинги с феруловой кислотой и средства с антиоксидантами. Восстановление барьера кожи. Агрессивные салонные процедуры (пилинги, инъекции) при нарушенном эпидермальном барьере могут навредить. Первым этапом должен стать мягкий домашний уход, восстанавливающий кожу. Базовый домашний уход. Ежедневное мягкое очищение, тонизирование и увлажнение кремами по типу кожи — обязательный минимум. Самостоятельно использовать кислотные пилинги не рекомендуется. Коррекция дефицитов. Красота кожи начинается изнутри. После анализов врач может назначить БАДы (цинк, витамин С, медь), но их бесконтрольный приём опасен.

Любые косметические протоколы нужно проводить в медицинских учреждениях, салонах красоты, имеющих соответствующие лицензии и квалифицированных специалистов, резюмировала Мария Хворова.

