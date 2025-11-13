Дерматовенеролог раскрыла правила идеального ухода за кожей поздней осенью

Поздняя осень — время, когда кожа становится особенно уязвимой из-за холода, ветра и сухого воздуха в помещениях. Врач-дерматовенеролог Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Мария Хворова рассказала Life.ru, как правильно ухаживать за кожей в этот период и на что обратить особое внимание.
По словам специалиста, осенью пациенты часто жалуются на сухость, обезвоженность, тусклый цвет лица и усилившуюся пигментацию. «Проблемы с кожей — это часто следствие внутренних изменений в организме», — подчёркивает Хворова.
Врач рассказала, на что обратить внимание поздней осенью.
- Проверка родинок. Осень — идеальное время для визита к дерматоонкологу. После летнего отпуска важно проверить родинки на предмет изменений, чтобы исключить риск меланомы.
- Борьба с пигментацией. Пигментные пятна — не просто косметический дефект, а возможный симптом внутренних нарушений. Для коррекции врач может назначить пилинги с феруловой кислотой и средства с антиоксидантами.
- Восстановление барьера кожи. Агрессивные салонные процедуры (пилинги, инъекции) при нарушенном эпидермальном барьере могут навредить. Первым этапом должен стать мягкий домашний уход, восстанавливающий кожу.
- Базовый домашний уход. Ежедневное мягкое очищение, тонизирование и увлажнение кремами по типу кожи — обязательный минимум. Самостоятельно использовать кислотные пилинги не рекомендуется.
- Коррекция дефицитов. Красота кожи начинается изнутри. После анализов врач может назначить БАДы (цинк, витамин С, медь), но их бесконтрольный приём опасен.
Любые косметические протоколы нужно проводить в медицинских учреждениях, салонах красоты, имеющих соответствующие лицензии и квалифицированных специалистов, резюмировала Мария Хворова.
