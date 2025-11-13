Названа самая красивая женщина в мире по версии науки

Она практически совершенна. Исследователи Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне назвали самую красивую женщину в мире с точки зрения науки. По словам доктора Джулиана Де Сильвы, абсолютный победитель — Эмма Стоун.

У неё почти идеальная линия челюсти — 97% с точки зрения золотого сечения и пропорциональные губы на уровне 95,6%, — объяснил эксперт.

В рейтинге главных красавиц по мнению науки также оказались Зендая, Бейонсе и Марго Робби.

