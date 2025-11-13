Невролог назвала 3 главных способа «прокачать» мозг

Специальные тренировки для мозга так же важны для здорового долголетия, как и физическая активность – для тела. Невролог Элен Мхитарян раскрыла три ключевых способа поддерживать когнитивные функции в тонусе на протяжении всей жизни.

«Людям в старшем возрасте особенно важно заниматься. И чем больше уделять этому времени, тем лучше будет память», — подчеркнула врач. При этом она отметила, что занятия должны приносить удовольствие, и, если один способ не подходит, стоит пробовать другой.

Три способа тренировки мозга.

Классические головоломки. Решение кроссвордов и других головоломок приносит пользу, но важно постоянно повышать уровень сложности. При этом эксперт предупредила: если вы регулярно не можете вспомнить ответ на один и тот же вопрос в кроссворде, это может быть тревожным сигналом и поводом обратиться к врачу. Интеллектуальное хобби. Найти занятие, которое увлекает и заставляет думать, — это отличная тренировка. Врач рекомендует музыку, изучение иностранных языков или игру в шахматы. Задачи на логику и математику. Решение даже простых математических и логических задач помогает поддерживать мозг в активном состоянии.

