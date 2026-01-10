Эксперт назвала лучшие зимние виды спорта для всей семьи

Зима — отличный повод вытащить близких из дома и провести время активно, без скучных тренировок и сложных правил. Фитнес-тренер FitStars Елизавета Прокудина рассказала «Чемпионату» о лучших видах спорта для всей семьи.

По словам эксперта, коньки — это не только красиво, но и полезно: улучшается баланс, работает всё тело, а пять кругов по катку дают больше выносливости, чем кажется. Лыжи — идеальный вариант для тех, кто любит спокойный ритм: суставы не перегружаются, дыхание становится глубже, а голова будто чище после прогулки по снегу.

Санки и ватрушки — чистое удовольствие. Пока дети визжат от восторга, взрослые тоже получают свою дозу кардио, поднимаясь обратно в горку. Снежные прогулки или ходьба с палками — мягкая, но очень эффективная активность. Греются мышцы ног и кора, а лёгкие наконец получают порцию по-настоящему свежего воздуха, — сказала тренер.

