Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт назвала лучшие зимние виды спорта для всей семьи

Эксперт назвала лучшие зимние виды спорта для всей семьи
Лучшие виды спорта для всей семьи
Комментарии

Зима — отличный повод вытащить близких из дома и провести время активно, без скучных тренировок и сложных правил. Фитнес-тренер FitStars Елизавета Прокудина рассказала «Чемпионату» о лучших видах спорта для всей семьи.

Материалы по теме
Откуда берутся галлюцинации перед сном и нужно ли их лечить
Откуда берутся галлюцинации перед сном и нужно ли их лечить

По словам эксперта, коньки — это не только красиво, но и полезно: улучшается баланс, работает всё тело, а пять кругов по катку дают больше выносливости, чем кажется. Лыжи — идеальный вариант для тех, кто любит спокойный ритм: суставы не перегружаются, дыхание становится глубже, а голова будто чище после прогулки по снегу.

Санки и ватрушки — чистое удовольствие. Пока дети визжат от восторга, взрослые тоже получают свою дозу кардио, поднимаясь обратно в горку. Снежные прогулки или ходьба с палками — мягкая, но очень эффективная активность. Греются мышцы ног и кора, а лёгкие наконец получают порцию по-настоящему свежего воздуха, — сказала тренер.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Тренер назвала эффективные способы избавиться от дряблости рук
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android