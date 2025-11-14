Диетолог рассказала, какими продуктами можно заедать стресс

Справиться с нервным напряжением и тревожностью можно не только с помощью прогулок и медитации, но и скорректировав рацион. Врач-диетолог Людмила Денисенко перечислила продукты, которые способны помочь организму в борьбе со стрессом.

По словам эксперта, одним из самых известных и вкусных «антистрессовых» продуктов является тёмный шоколад. Всего 40 граммов (4-5 долек) в день могут способствовать выбросу эндорфинов — «гормонов радости», а также добавить энергии уставшему организму.

В список полезных для психики продуктов также вошли различные виды капусты: брюссельская, белокочанная и брокколи. «Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А ещё в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток», — отметила Денисенко.

Диетолог рекомендует регулярно включать в рацион и другие полезные продукты: сельдерей, чеснок, солодку, жирную рыбу, ромашковый чай, орехи, ягоды.

