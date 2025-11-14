Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт назвала главную ошибку россиян при толковании снов

Психотерапевт назвала главную ошибку россиян при толковании снов
Ошибка при толковании снов
Аудио-версия:
Комментарии

Универсального толкования снов не существует. Такое мнение высказала психоаналитический психотерапевт Аля Боголюбова.

По словам эксперта, сновидение — это не код, который можно механически расшифровать с помощью готового словаря символов, а глубоко индивидуальный язык бессознательного. Каждая деталь сна связана с личной историей, воспоминаниями и чувствами сновидца.

«Образ снега, как и любой другой символ, может иметь десятки значений. Для одного человека он связан с теплом и покоем, для другого — с холодом и одиночеством, для третьего — с началом новой жизни», — пояснила Боголюбова.

Психотерапевт подчеркнула, что стандартные толкования создают лишь иллюзию понимания, подменяя внутреннюю работу готовой, но зачастую неверной схемой. Даже универсальные архетипы, описанные Карлом Юнгом, в сновидениях преломляются через призму личного опыта человека.

Любая интерпретация должна начинаться с вопроса, что тот или иной образ значит именно для вас, в вашей жизни, в вашем опыте, резюмировала специалист. Единственно верный способ понять своё сновидение, по мнению эксперта, — это вступить в диалог с самим собой, а не искать простые ответы в сторонних источниках.

Читайте также:
Сомнолог объяснила, как пожилым людям вернуть здоровый сон

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android