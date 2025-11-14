Психотерапевт назвала главную ошибку россиян при толковании снов

Универсального толкования снов не существует. Такое мнение высказала психоаналитический психотерапевт Аля Боголюбова.

По словам эксперта, сновидение — это не код, который можно механически расшифровать с помощью готового словаря символов, а глубоко индивидуальный язык бессознательного. Каждая деталь сна связана с личной историей, воспоминаниями и чувствами сновидца.

«Образ снега, как и любой другой символ, может иметь десятки значений. Для одного человека он связан с теплом и покоем, для другого — с холодом и одиночеством, для третьего — с началом новой жизни», — пояснила Боголюбова.

Психотерапевт подчеркнула, что стандартные толкования создают лишь иллюзию понимания, подменяя внутреннюю работу готовой, но зачастую неверной схемой. Даже универсальные архетипы, описанные Карлом Юнгом, в сновидениях преломляются через призму личного опыта человека.

Любая интерпретация должна начинаться с вопроса, что тот или иной образ значит именно для вас, в вашей жизни, в вашем опыте, резюмировала специалист. Единственно верный способ понять своё сновидение, по мнению эксперта, — это вступить в диалог с самим собой, а не искать простые ответы в сторонних источниках.

