Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Сомнолог рассказала, как легко просыпаться по утрам в тёмное время года

Сомнолог рассказала, как легко просыпаться по утрам в тёмное время года
Как легко просыпаться по утрам
Аудио-версия:
Комментарии

Важно помочь организму. Врач-сомнолог, клинический психолог, член Российского общества сомнологов София Черкасова рассказала, как легко просыпаться в тёмное время года. По словам эксперта, в этом поможет специальный светобудильник.

Свет даже через закрытые веки попадает на сетчатку глаз, и в мозг посылается электрохимический сигнал о том, что наступает рассвет и систему бодрствования пора включать. Таким образом, когда звенит будильник и человек просыпается, ему гораздо легче прийти в бодрое состояние, чем когда он просыпается в темноте, — сказала Черкасова.

Ещё один вариант — встать и включить свет самостоятельно, лучше делать это примерно за полчаса до нужного времени пробуждения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог рассказала, как просмотр тру-крайм-контента влияет на сон
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android