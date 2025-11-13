Сомнолог рассказала, как легко просыпаться по утрам в тёмное время года

Важно помочь организму. Врач-сомнолог, клинический психолог, член Российского общества сомнологов София Черкасова рассказала, как легко просыпаться в тёмное время года. По словам эксперта, в этом поможет специальный светобудильник.

Свет даже через закрытые веки попадает на сетчатку глаз, и в мозг посылается электрохимический сигнал о том, что наступает рассвет и систему бодрствования пора включать. Таким образом, когда звенит будильник и человек просыпается, ему гораздо легче прийти в бодрое состояние, чем когда он просыпается в темноте, — сказала Черкасова.

Ещё один вариант — встать и включить свет самостоятельно, лучше делать это примерно за полчаса до нужного времени пробуждения.

