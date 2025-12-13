Повар поделился простыми рецептами альтернатив классическому оливье

Новый год без оливье представить сложно, но если душа просит чего-то нового, не обязательно отказываться от привычного вкуса — его можно переосмыслить. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рецептами простых альтернатив.

Оливье с копчёной курицей и печёным картофелем. В этом варианте мы не будем отходить от классического рецепта очень далеко: заменим отварной картофель запечённым в мундире, а варёную колбасу — копчёной курицей. Такая вариация на тему оливье будет глубже по вкусу и с лёгким ароматом костра в тарелке.

«Морской» вариант оливье. Замените огурцы на свежее авокадо, а вместо мяса добавьте отварные креветки. В качестве заправки используйте майонез, смешанный с лимонным соком и каплей соевого соуса. Благодаря изысканным ингредиентам вкус «морского» оливье будет лёгким, но праздничным.

Оливье по-азиатски. Отварной картофель и морковь нарежьте соломкой, добавьте куриную грудку, маринованный имбирь и зелёный горошек. Заправка — майонез с кунжутным маслом. Такое оливье в азиатском стиле будет выглядеть привычно, но ощущаться по-новому.

Оливье для веганов. Можно приготовить оливье без мяса. Для этого вместо колбасы используйте отварной нут или двойную порцию консервированного зелёного горошка, добавьте свежие огурцы, шпинат и немного оливкового масла. Такой вариант классического новогоднего салата точно оценят вегетарианцы и веганы за столом.

Оливье в тарталетках. Любую из вариаций выше или классическое оливье можно подать не в салатнице, а в мини-тарталетках или даже половинках отварного яйца. Так у вас получится удобная альтернатива, которая будет выглядеть стильно, современно и по-праздничному.

