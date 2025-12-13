Скидки
Lifestyle Новости

Повар поделился простыми рецептами альтернатив классическому оливье

Повар поделился простыми рецептами альтернатив классическому оливье
Рецепты альтернатив классическому оливье
Комментарии

Новый год без оливье представить сложно, но если душа просит чего-то нового, не обязательно отказываться от привычного вкуса — его можно переосмыслить. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рецептами простых альтернатив.

Оливье с копчёной курицей и печёным картофелем. В этом варианте мы не будем отходить от классического рецепта очень далеко: заменим отварной картофель запечённым в мундире, а варёную колбасу — копчёной курицей. Такая вариация на тему оливье будет глубже по вкусу и с лёгким ароматом костра в тарелке.

«Морской» вариант оливье. Замените огурцы на свежее авокадо, а вместо мяса добавьте отварные креветки. В качестве заправки используйте майонез, смешанный с лимонным соком и каплей соевого соуса. Благодаря изысканным ингредиентам вкус «морского» оливье будет лёгким, но праздничным.

Оливье по-азиатски. Отварной картофель и морковь нарежьте соломкой, добавьте куриную грудку, маринованный имбирь и зелёный горошек. Заправка — майонез с кунжутным маслом. Такое оливье в азиатском стиле будет выглядеть привычно, но ощущаться по-новому.

Оливье для веганов. Можно приготовить оливье без мяса. Для этого вместо колбасы используйте отварной нут или двойную порцию консервированного зелёного горошка, добавьте свежие огурцы, шпинат и немного оливкового масла. Такой вариант классического новогоднего салата точно оценят вегетарианцы и веганы за столом.

Оливье в тарталетках. Любую из вариаций выше или классическое оливье можно подать не в салатнице, а в мини-тарталетках или даже половинках отварного яйца. Так у вас получится удобная альтернатива, которая будет выглядеть стильно, современно и по-праздничному.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
