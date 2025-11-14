Представительница России на «Мисс Вселенная — 2025» рассказала о подготовке к конкурсу

Финал пройдёт 21 ноября в Бангкоке. Обладательница титула «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза, которая в этом году представит нашу страну в борьбе за звание «Мисс Вселенная», рассказала, как участницы готовятся к волнительному дню.

Обстановка напряжённая, но не в том смысле, что все друг другу враги. Скорее речь про внутренние ощущения — нервы и волнение. Каждая участница старается выглядеть идеально, но при этом поддерживает других, — поделилась модель.

По словам Анастасии, у всех участниц конкурса жёсткий распорядок дня. Девушки посещают репетиции, которые длятся по несколько часов, съёмки, примерки, интервью и тренировки.

Венза рассказала, что для всех участниц подготовили специальное диетическое меню. Девушкам подаются фрукты, овощи, морепродукты, курица, орехи, соки и другие полезные продукты. Многие из конкурсанток ещё строже подходят к вопросу рациона и соблюдают собственные диеты.

