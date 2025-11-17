Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала безопасную норму апельсинов в день

Диетолог назвала безопасную норму апельсинов в день
Диетолог назвала безопасную норму апельсинов
Аудио-версия:
Комментарии

Несмотря на пользу этих цитрусовых, злоупотреблять ими не стоит. О безопасной для здоровья норме потребления апельсинов в беседе с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

Специалист рекомендует съедать не более двух средних апельсинов в день. Если фрукт крупный, следует ограничиться одним. Особое внимание Кованова советует обращать на сорт: более сладкие красные апельсины из-за высокого содержания углеводов стоит есть в два раза меньше — не более одного фрукта в день.

Диетолог напомнила, что апельсины, хоть и богаты бета-каротином, витамином С, фолиевой кислотой и другими ценными веществами, могут вызывать аллергическую реакцию при превышении разумной нормы потребления.

Читайте также:
Диетолог назвала безопасную норму хурмы в день

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android