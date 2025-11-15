Скидки
Главная Lifestyle Новости

Финансовый эксперт рассказал, как сэкономить на покупке подарков к Новому году

Как сэкономить на подарках
Аудио-версия:
Комментарии

Шоппинг в декабре может сильно ударить по бюджету. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru рассказал, как сэкономить в предпраздничный период.

Эксперт посоветовал заранее продумать список покупок и рассчитать бюджет. Таким образом получится избежать импульсивных трат. Кроме того, Щербаченко напомнил, что важна не стоимость подарка, а внимание.

Рассмотрите совместные подарки. Дорогой подарок родителям (например, телевизор или пылесос-робот) можно купить в складчину с братом или сестрой. Не забудьте про мелочи! Заложите 10-15% от бюджета на упаковку, красивую открытку с тёплыми словами и, возможно, небольшое лакомство (например, шоколад) к основному подарку, — посоветовал финансист.

Комментарии
