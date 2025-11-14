В Египте впервые состоятся триатлонные соревнования IRONSTAR-2026

Соревнования выходят на международный уровень. С 30 января по 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе пройдёт первый в истории Египта триатлон серии IRONSTAR. Соревнования откроют новый сезон и объединят спортсменов из разных стран.

Плавательный этап пройдёт в акватории Красного моря. Велосипедная часть гонки будет проложена по современным и широким шестиполосным магистралям. Завершающий беговой сегмент пройдёт по благоустроенной и зелёной территории курортной зоны.

IRONSTAR 2026 Фото: Пресс-служба Ironstar

Программа фестиваля насыщена событиями и начнётся в пятницу, 30 января, с целой серии увлекательных стартов. Первыми свои силы в открытой воде испытают пловцы в рамках заплыва SWIMSTAR ONE MILE на дистанцию 1,852 км. Затем наступит время для самых юных чемпионов: для них подготовлены забеги STARKIDS. Вечером того же дня состоится женский забег IRONLADY на 5 км.

IRONSTAR 2026 Фото: Пресс-служба Ironstar 2026

Завершат уикенд триатлонные гонки, которые запланированы на субботу, 31 января. Спортсменам предложат два основных формата на выбор. Для атлетов, нацеленных на серьёзную проверку выносливости, подготовлена дистанция IRONSTAR 113, которая включает 1,93 км плавания, 89 км велогонки и полумарафонский бег на 21,1 км. Приверженцы классики смогут выбрать олимпийскую дистанцию, состоящую из 1,5 км плавания, 40-километрового велоэтапа и 10-километрового забега.

