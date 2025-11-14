Диетолог предупредила об опасности популярного напитка

Регулярное употребление бабл-ти может привести к развитию серьёзных метаболических заболеваний. Об этом рассказала в беседе с Life.ru заместитель главного врача НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, диетолог Елена Игнатикова.

По словам эксперта, стандартная порция напитка объёмом 500 мл содержит 40-60 граммов сахара, что превышает суточную норму, рекомендованную ВОЗ. Особую опасность представляют тапиоковые шарики, которые являются быстрыми углеводами с высоким гликемическим индексом и могут вызывать проблемы с пищеварением.

«Особенно осторожными необходимо быть людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ, а также детям и подросткам», — подчеркнула Игнатикова.

Врач отметила, что в состав напитка также входят сухие сливки — источник трансжиров, повышающих уровень «плохого» холестерина, а также искусственные ароматизаторы, способные вызывать аллергические реакции.

«Сложив все компоненты, мы получаем напиток, калорийность которого легко достигает 350-500 килокалорий в одном стакане. Такая калорийность приравнивается к полноценному приёму пищи, но с критически низкой питательной ценностью», — заключила специалист.

Диетолог рекомендует употреблять бабл-ти не чаще 1-2 раз в месяц, а людям из групп риска — полностью исключить его из рациона.

