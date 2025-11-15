Скидки
Учёные раскрыли пять простых привычек для продления жизни

Аудио-версия:
Комментарии

Интерес к долголетию породил целую индустрию дорогостоящих добавок и методик, однако реальный секрет продления жизни оказался гораздо проще. Как сообщили учёные из Великобритании Генри Чунг и Шарлотта Гауэрс, замедлить старение можно, изменив повседневные привычки, а не покупая модные гаджеты.

Ключ к долголетию лежит в управлении биологическим возрастом, который отражает фактическое состояние организма, в отличие от хронологического. Исследования показывают, что на него можно напрямую влиять с помощью пяти основных факторов.

Пять привычек, замедляющих старение:

  1. Регулярная физическая активность. Комбинированные силовые и аэробные нагрузки всего три раза в неделю способны «омолодить» организм на два года, влияя на метилирование ДНК.
  2. Сбалансированное питание. Переход на рацион с обилием овощей, фруктов, цельных злаков и рыбы всего за 6-12 месяцев замедляет старение в среднем на 2,4 года.
  3. Качественный сон. Ночное восстановление обеспечивает восстановление ДНК и регулирует гормоны. Недосып, сон менее 5 часов, резко повышает риски серьёзных заболеваний.
  4. Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь — мощные ускорители старения. Курение, например, старит лёгкие на 4-5 лет.
  5. Контроль стресса. Хроническое напряжение старит клетки напрямую и опосредованно. Работа более 40 часов в неделю может добавлять к биологическому возрасту до двух лет.

Учёные подчёркивают, что даже небольшие, но регулярные изменения в образе жизни оказывают значимое влияние на биологический возраст. В значительной степени темп старения остаётся в руках самого человека.

Комментарии
